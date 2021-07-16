В Украине снова за сутки вакцинировали от коронавируса рекордное количество людей

В Украине за сутки 15 июля сделали рекордное количество прививок от коронавируса — 117 376. Одну дозу получили 63 002 человека, вторую — 54 374.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook 16 июля.
Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 3 899 890 прививок. Первую дозу получили 2 539 634 человека, обе — 1 360 256.
Что касается количества больных, то за сутки 15 июля выявили 737 новых случая. Больше всего — в городе Киев (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях. Также за минувшие сутки умерли 17 человек, выздоровели 616, а госпитализировали 422.
Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 2 243 605 украинцев, умерли 52 702 из них, а выздоровели 2 180 281.
- Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.
- В Украине с 1 июля начали тестировать COVID-сертификаты. Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения уже выдает международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины. Для этого надо обратиться к семейному врачу.