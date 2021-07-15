NASA: Коливання орбіти Місяця спричинять в 2030-х роках сильні повені

Коливання орбіти Місяця в комбінації з підвищенням рівня світового океану через глобальне потепління в 2030-х роках спричинять сильні повені в США та інших країнах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження фахівців NASA.

Гравітаційне тяжіння Місяця впливає на припливи і відливи на Землі, але сила тяжіння Місяця неоднакова — супутник Землі циклічно змінює положення осі обертання. Цей процес відомий як прецесія.