NASA: Колебания орбиты Луны вызовут в 2030-х годах сильные наводнения

Колебания орбиты Луны в комбинации с повышением уровня мирового океана из-за глобального потепления в 2030-х годах вызовут сильные наводнения в США и других странах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование специалистов NASA.

Гравитационное притяжение Луны влияет на приливы и отливы на Земле, но сила притяжения Луны неодинакова — спутник Земли циклично меняет положение оси вращения. Этот процесс известен как прецессия.