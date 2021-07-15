The Guardian: Путін доручив розвідці підтримати «психічно неврівноваженого» Трампа на виборах 2016 року

Президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував операцію розвідки з підтримки «психічно неврівноваженого» Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2016 році. Відповідний указ він підписав під час закритого засідання Ради національної безпеки Росії 22 січня 2016 року.
Про це йдеться у матеріалі The Guardian із посиланням на документи Кремля, що «просочилися» до них.
Газета знайшла офіційну фотографію з цієї зустрічі російської РНБО. На ній Путін сидить на чолі столу, також присутній тодішній премʼєр-міністр Дмитро Медведєв разом з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, міністром оборони Сергієм Шойгу, який відповідає за розвідку, а також тодішнй керівник Служби зовнішньої розвідки Михайл Фрадков, керівник ФСБ Олександр Бортніков та секретар РНБО Микола Патрушев. В офіційному пресрелізі йшлось, що під час зустрічі обговорювали економіку та Молдову.
Однак The Guardian пише, що учасники цієї зустрічі погодилися, що Білий дім Трампа допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви. Наприклад, у цьому їм допоможуть соціальні заворушення у США та ослаблення позиції американського президента на переговорах. Трьом російським шпигунським агентствам наказали знайти практичні способи підтримати Трампа. За підсумком зустрічі підписали документ.
Звіт «№ 32-04\vd» засекречений. У ньому говориться, що Трамп — «найбільш багатообіцяючий кандидат» з точки зору Кремля. Також там є коротка психологічна оцінка Трампа: «імпульсивний, психічно неврівноважений і страждає на комплекс неповноцінності».
До цього моменту Трамп був лідером у перегонах. У звіті, який підготував експертний відділ Путіна, Москві рекомендували використовувати «всю можливу силу», щоб забезпечити перемогу Трампа. Імовірним автором цього документа називають Володимира Симоненка — високопосадовця, який очолює кремлівський експертний відділ, що надає Путіну аналітичні матеріали та звіти, деякі з яких засновані на даних зовнішньої розвідки. У документі викладаються кілька слабких місць Америки: «політична прірва між лівими і правими», медіа-інформаційний простір США і настрої проти істеблішменту Барака Обами. Газета не називає Гілларі Клінтон суперницею Трампа.
Існує також підтвердження того, що Кремль має компрометуючі матеріали про Трампа, які зібрали під час його попередніх неофіційних візитів до Росії.
Газета пише, що через кілька тижнів після засідання Ради безпеки Росії хакери ГРУ зробили «набіг» на сервери Національного комітету Демократичної партії і згодом оприлюднили тисячі приватних листів, аби нашкодити виборчій кампанії Клінтон. The Guardian пише про переконаність Москви у тому, що вона виграє найбільше від перемоги республіканців — адже це може призвести до «соціального вибуху», який, у свою чергу, послабить президента США, і тоді Путін зможе таємно домінувати на будь-яких двосторонніх переговорах між США і Росією, зруйнувати переговорну позицію Білого дому і реалізувати сміливі зовнішньополітичні ініціативи від імені Росії.
Газета взяла у прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова коментар з цього приводу: він назвав це «великим кримінальним чтивом».
- 5 серпня 2020 року у Сенаті США ухвалили секретну версію останнього, пʼятого тому розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року.
- Вашингтон і американські розвідслужби неодноразово заявляли, що Росія намагалася вплинути на вибори президента США в 2016 році. Наприклад, у червні 2016 року американські ЗМІ повідомили про несанкціоноване втручання в інформаційну систему Національного комітету Демократичної партії США. Після розслідування компанія CrowdStrike зробила висновок, що злам зробили два угруповання хакерів — Cozy Bear і Fancy Bear. Обидва, на думку CrowdStrike, тісно повʼязані з владою РФ і беруть участь в політичному і економічному шпигунстві.