The Guardian: Путін доручив розвідці підтримати «психічно неврівноваженого» Трампа на виборах 2016 року

Президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував операцію розвідки з підтримки «психічно неврівноваженого» Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2016 році. Відповідний указ він підписав під час закритого засідання Ради національної безпеки Росії 22 січня 2016 року.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian із посиланням на документи Кремля, що «просочилися» до них.

Газета знайшла офіційну фотографію з цієї зустрічі російської РНБО. На ній Путін сидить на чолі столу, також присутній тодішній премʼєр-міністр Дмитро Медведєв разом з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, міністром оборони Сергієм Шойгу, який відповідає за розвідку, а також тодішнй керівник Служби зовнішньої розвідки Михайл Фрадков, керівник ФСБ Олександр Бортніков та секретар РНБО Микола Патрушев. В офіційному пресрелізі йшлось, що під час зустрічі обговорювали економіку та Молдову.