The Guardian: Путин поручил разведке поддержать «психически неуравновешенного» Трампа на выборах 2016 года

Президент России Владимир Путин лично санкционировал операцию разведки по поддержке «психически неуравновешенного» Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Соответствующий указ он подписал во время закрытого заседания Совета национальной безопасности России 22 января 2016 года.

Об этом говорится в материале The Guardian со ссылкой на документы Кремля, которые «просочились» к ним.

Газета нашла официальную фотографию с этой встречи российского СНБО. На ней Путин сидит во главе стола, также присутствует тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, который отвечает за разведку, а также тогдашний руководитель Службы внешней разведки Михаил Фрадков, руководитель ФСБ Александр Бортников и секретарь СНБО Николай Патрушев. В официальном пресс-релизе говорилось, что во время встречи обсуждали экономику и Молдову.