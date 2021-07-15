Естонія оголосила персоною нон грата російського дипломата

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Росії Олександра Петрова, йому вручили ноту про оголошення дипломата російського посольства персоною нон грата.

Про це повідомили в Департаменті зі звʼязків із громадськістю МЗС Естонії.

«Це відповідь на вигнання нашого консула з Росії, як це заведено в міжнародній дипломатії і на принципах взаємності», — заявили в дипустанові.

Водночас у МЗС Естонії висловили сподівання, що це не завдасть шкоди двостороннім відносинам країни із Росією.

«Естонія, як і раніше, зацікавлена ​​в добросусідських і конструктивних відносинах. Як і раніше, дуже шкода, що Росія обрала недружню лінію для спілкування з Європейським Союзом і його державами-членами», — додали у міністерстві.