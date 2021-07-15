Естонія оголосила персоною нон грата російського дипломата

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Росії Олександра Петрова, йому вручили ноту про оголошення дипломата російського посольства персоною нон грата.
Про це повідомили в Департаменті зі звʼязків із громадськістю МЗС Естонії.
«Це відповідь на вигнання нашого консула з Росії, як це заведено в міжнародній дипломатії і на принципах взаємності», — заявили в дипустанові.
Водночас у МЗС Естонії висловили сподівання, що це не завдасть шкоди двостороннім відносинам країни із Росією.
«Естонія, як і раніше, зацікавлена в добросусідських і конструктивних відносинах. Як і раніше, дуже шкода, що Росія обрала недружню лінію для спілкування з Європейським Союзом і його державами-членами», — додали у міністерстві.
- 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали консула Естонії Марта Лятте під час «отримання матеріалів закритого характеру». МЗС Естонії назвало безпідставним затримання консула і засудило цей крок російської влади. Лятте оголосили персоною нон грата та видворили з Росії.