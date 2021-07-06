ФСБ затримала консула Естонії. Каже, він хотів отримати «матеріали закритого характеру»

У Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали консула Естонії під час «отримання матеріалів закритого характеру».

Про це повідомляє Центр управління звʼязками ФСБ.

«Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права», — заявили в ФСБ. Російський Інтерфакс назвав імʼя затриманого — це Март Лятте.

МЗС Естонії назвало безпідставним затримання консула і засудило цей крок російської влади, передає естонське видання ERR.

«Консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті і був затриманий ФСБ на півтори години під час виходу із засідання. Його звинуватили у привласненні конфіденційних матеріалів», — пояснив Аарі Леммік, керівник департаменту зв’язків з громадськістю естонського МЗС.

За його словами, це сфабриковане та необґрунтоване звинувачення. «З точки зору Естонії, цей інцидент ілюструє той факт, що Росія обрала шлях конфронтації у спілкуванні, замість того щоб бути конструктивною і змінити цю негативну тенденцію у відносинах з Європейським Союзом. Це ще один приклад для нас, що Росія не зацікавлена ​​в конструктивних відносинах зі своїми сусідами», — додав Леммік.