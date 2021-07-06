ФСБ задержала консула Эстонии. Говорит, он хотел получить «материалы закрытого характера»

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали консула Эстонии на «получении материалов закрытого характера».

Об этом сообщает Центр управления связями ФСБ.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — заявили в ФСБ. Российский Интерфакс назвал имя задержанного — это Март Лятте.

МИД Эстонии назвал безосновательным задержание консула и осудил этот шаг российской власти, передает эстонское издание ERR.

«Консул был на рабочем совещании в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и был задержан ФСБ на полтора часа после выхода с заседания. Его обвинили в присвоении конфиденциальных материалов», — пояснил Аари Леммик, руководитель департамента по связям с общественностью эстонского МИД.

По его словам, это сфабрикованное и необоснованное обвинение. «С точки зрения Эстонии, этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в общении, вместо того чтобы быть конструктивной и изменить эту негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. Это еще один пример для нас, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями», — добавил Леммик.