Естонія висилає російського дипломата у відповідь на затримання і депортацію свого консула з Росії

У звʼязку з висилкою з Росії естонського консула у Санкт-Петербурзі Марта Лятте, Естонія підготувала дзеркальну відповідь — з країни висилають представника російського посольства.

Про це повідомляє ERR.

«У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються», — повідомила виданню керівник відділу звʼязків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

Напередодні в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала консула Естонії Марта Лятте під час ніби то отримання секретних даних. МЗС Естонії назвав безпідставним затримання консула і засудив цей крок російської влади, назвавши справу проти Лятте сфабрикованою.