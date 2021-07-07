Росія висилає затриманого в Санкт-Петербурзі консула Естонії

Естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте оголосили персоною нон грата, він повинен покинути Росію протягом 48 годин.

Про це пише РБК.

«Є неспростовні докази протизаконної діяльності цього естонського «дипломата», який, як відомо, був затриманий на місці злочину при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру», — заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Напередодні російська ФСБ в Санкт-Петербурзі затримала консула Естонії. МЗС Естонії назвав безпідставним затримання консула і засудив цей крок російської влади, назвавши справу проти Лятте сфабрикованою.