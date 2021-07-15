Індонезія стала новим епіцентром коронавірусу в Азії. У Джакарті (ймовірно) перехворіла половина населення

Індонезія стала новим епіцентром коронавірусу в Азії, обігнавши за добовим приростом Індію, де фіксують спад.

Про це пише CNN.

В Індонезії добовий приріст нових хворих в районі 54 тисяч людей, тоді як в Індії за добу 40—42 тисячі. За кількістю смертей від COVID-19 Індонезія займає зараз друге місце світі (перше у Бразилії).

Добовий приріст в Індонезії став рекордним за весь час пандемії в країні, а загальна кількість випадків зросла до 2 615 529. При цьому медики вважають, що не всі хворі потрапляють на облік і багато хто просто не проходять тестування. В країні також відчутна нестача медперсоналу.

Експерти побоюються, що ситуація з COVID набагато гірше — в країні не вводяться суворі обмеження і не вкладається досить коштів в ефективні системи відстеження контактів.

Недавні дослідження показали, що майже половина з 10,6 мільйона жителів Джакарти імовірно перехворіли на коронавірусі.