ЄС розпочав юридичний процес проти Угорщини та Польщі через порушення прав ЛГБТ

Європейська комісія запустила юридичну процедуру проти Угорщини та деяких регіонів Польщі через порушення прав ЛГБТ-спільноти та дискримінацію її представників.
Про це йдеться в заяві Європейської комісії.
«Європа ніколи не дозволить стигматизувати частини нашого суспільства: ні через те, кого вони люблять, ні через вік, етнічну приналежність, політичні думки чи релігійні переконання», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Упродовж двох місяців країни повинні відповісти на аргументи, які подала Єврокомісія, інакше ЄК може надіслати їм свою обґрунтовану думку та звернутися до Суду Євросоюзу.
Нагадаємо, 8 липня в Угорщині набув чинності закон про заборону «гей-пропаганди» серед неповнолітніх. Документ забороняє просвітницькі програми, книги і рекламу великих компаній, які підтримують гомо- і транссексуалів чи інформують про них.
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду. Активісти провели акції протесту, намагаючись переконати законодавців не голосувати за законопроєкт.
- Тринадцять країн-членів ЄС висловили «серйозне занепокоєння» щодо закону Угорщини, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуальності» серед осіб віком до 18 років. Підписанти вважають, що такі закони порушують цінності Європейського Союзу.