ЕС начал юридический процесс против Венгрии и Польши из-за нарушения прав ЛГБТ

Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Венгрии и некоторых регионов Польши из-за нарушения прав ЛГБТ-сообщества и дискриминации его представителей.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
«Европа никогда не позволит стигматизировать части общества: ни из-за того, кого они любят, ни из-за возраста, этнической принадлежности, политических или религиозных убеждений», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В течение двух месяцев страны должны ответить на аргументы, которые подала Еврокомиссия, иначе ЕК может прислать им свое обоснованное мнение и обратиться в Суд Евросоюза.
Напомним, 8 июля в Венгрии вступил в силу закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних. Документ запрещает просветительские программы, книги и рекламу крупных компаний, которые поддерживают гомо- и транссексуалов или информируют о них.
- ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду. Активисты провели акции протеста, пытаясь убедить законодателей не голосовать за законопроект.
- Тринадцать стран-членов ЕС выразили «серьезную озабоченность» по поводу закона Венгрии, запрещающего «демонстрацию и пропаганду гомосексуальности» среди лиц в возрасте до 18 лет. Подписанты считают, что такие законы нарушают ценности Европейского Союза.