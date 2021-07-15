ЕС начал юридический процесс против Венгрии и Польши из-за нарушения прав ЛГБТ

Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Венгрии и некоторых регионов Польши из-за нарушения прав ЛГБТ-сообщества и дискриминации его представителей.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

«Европа никогда не позволит стигматизировать части общества: ни из-за того, кого они любят, ни из-за возраста, этнической принадлежности, политических или религиозных убеждений», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В течение двух месяцев страны должны ответить на аргументы, которые подала Еврокомиссия, иначе ЕК может прислать им свое обоснованное мнение и обратиться в Суд Евросоюза.