До Харкова вакцину Pfizer доставили з грубими порушеннями. Зіпсовано майже 10 тисяч доз

До Харкова партію вакцини проти коронавірусу Comirnaty/Pfizer-BioNTech доставили з грубим температурним порушенням, через що 9 360 доз було зіпсовано.

Про це повідомляє Департамент охорони здоровʼя Харківської обласної державної адміністрації.

Департамент відреагував на відеозапис, який опублікувало видання «Страна». Воно стверджувало, що нібито отримало запис від голови Національної медичної палати України Сергія Кравченка, а той від колег з Держлікслужби.

Для вакцини Pfizer потрібен спеціальний контейнер і строгий температурний режим морозильної камери. На відео видно, що партія вакцини надійшла у ящику без холодильних елементів, в якому температура +10 °C.

За словами Кравченка, встановлювати винуватців порушення буде МОЗ, Держлікслужба і департамент фармакологічного нагляду.