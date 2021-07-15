В Харьков вакцину Pfizer доставили с грубыми нарушениями. Испорчено почти 10 тысяч доз

В Харьков партию вакцины против коронавируса Comirnaty/Pfizer-BioNTech доставили с грубым температурным нарушением, из-за чего 9 360 доз было испорчено.

Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации.

Департамент отреагировал на видеозапись, которую опубликовало издание «Страна». Оно утверждало, что якобы получило запись от главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, а тот от коллег из Гослекслужбы.

Для вакцины Pfizer нужен специальный контейнер и строгий температурный режим морозильной камеры. На видео видно, что партия вакцины поступила в ящике без холодильных элементов, в котором температура +10 °C.

По словам Кравченко, устанавливать виновников нарушения будет Минздрав, Гослекслужба и департамент фармакологического надзора.