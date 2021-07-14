В Україні створять нові спецпідрозділ з розслідування військових злочинів

В Україні створять спеціалізовані підрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора після наради голови ОГП Ірини Венедіктової, голова Національної поліції Ігоря Клименка та очільника Служби безпеки Івана Баканова, які підписали відповідну постанову.

Як зазначається, нові спецпідрозділи будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Нацполіції, а також їхніх регіональних та територіальних органів в Донецькій та Луганській областях, і напряму працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора та відповідними управліннями у Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.

Питання утворення слідчих підрозділів мають вирішити до кінця літа, після цього їм передадуть матеріали кримінальних проваджень.

Окрім цього, керівники правоохоронних органів домовилися провести тренінги для прокурорів та слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів цієї категорії.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні триває розслідування щодо понад 19 тисяч злочинів, пов’язаних зі збройною агресією РФ та вчинених в умовах збройного конфлікту. Загалом від 2014 року зареєстровано понад 30 тисяч таких злочинів, завершено розслідування та передано до суду понад 6,5 тисяч проваджень, понад 500 із них — поточного року.