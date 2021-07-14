В Украине создадут новые спецподразделение по расследованию военных преступлений

В Украине создадут специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора после совещания главы ОГП Ирины Венедиктов, главы Национальной полиции Игоря Клименко и главы Службы безопасности Ивана Баканова, которые подписали соответствующее постановление.

Как отмечается, новые спецподразделения будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях, и будут напрямую работать с Департаментом надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

Вопрос создания следственных подразделений должны решить до конца лета, после этого им передадут материалы уголовных производств.

Кроме этого, руководители правоохранительных органов договорились провести тренинги для прокуроров и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений этой категории.

По данным Офиса генпрокурора, сейчас в Украине продолжается расследование более 19 тысяч преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ и совершенных в условиях вооруженного конфликта. Всего с 2014 года зарегистрировано более 30 тысяч таких преступлений, завершено расследование и переданы в суд более 6,5 тысяч производств, более 500 из них — в текущем году.