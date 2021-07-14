Екссуддя Верховного суду США програв позов проти зірки фільму «Борат» Саші Барона Коена

Федеральний суд Південного округу Нью-Йорку відхилив позов, поданий колишнім главою Верховного суду штату Алабама Роєм Муром проти британського коміка Саші Барона Коена.

Слухання тривали упродовж двох років, повідомляє The Independent.

Коен, який здобув широку популярність після виходу фільму про казахського журналіста Бората Сагдієва, у 2018 році знімав у США серію сатиричних скетчів під назвою «Who Is America?».

Героєм однієї із серій став політик з Алабами Рой Мур. Він двічі займав посаду глави Верховного суду штату і потім претендував на місце в Сенаті США.

Але у 2017 році був змушений вийти з передвиборної гонки після низки звинувачень у домаганнях до неповнолітніх.