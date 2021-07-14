Экс-судья Верховного суда США проиграл иск против звезды фильма «Борат» Саши Барона Коэна

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил иск, поданный бывшим главой Верховного суда штата Алабама Роем Муром против британского комика Саши Барона Коэна.

Слушания длились в течение двух лет, сообщает The Independent.

Коэн, получивший широкую известность после выхода фильма о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, в 2018 году снимал в США серию сатирических скетчей под названием «Who Is America?».

Героем одной из серий стал политик из Алабамы Рой Мур, дважды занимавший пост главы Верховного суда штата и затем претендовавший на место в Сенате США.

Но в 2017 году он был вынужден выйти из предвыборной гонки после многочисленных обвинений в домогательствах к несовершеннолетним.