Рада прийняла в першому читанні закон Зеленського про контрабанду, який вводить мільйонні штрафи

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт президента Володимира Зеленського №5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.
За проголосували 255 депутатів.
Документ пропонує штрафи від 170 тисяч до 425 тисяч гривень за контрабанду у великих розмірах, штрафи від 850 тисяч до 1 млн 275 тисяч гривень або тюремний термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна за контрабанду за попередньою змовою групою осіб, або здійснену посадовою особою.
Якщо контрабанду здійснила організована злочинна група, то передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Контрабанда підакцизних товарів у великому розмірі (крім електричної енергії) повинна каратися штрафами від 340 тисяч до 680 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.
У разі змови групи осіб/вчинення посадовою особою або у великому розмірі, штраф складе від 1 млн 275 тисяч до 2 млн 400 тисяч гривень. Або ж за це будуть позбавляти волі на термін від 6 до 11 років з позбавленням права обіймати посади з конфіскацією майна.
За контрабанду підакцизних товарів організованою групою загрожує вʼязниця на термін від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією.
Якщо недостовірне декларування товарів призвело до зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах, за це загрожує штраф від 170 тисяч до 289 тисяч гривень.
За недостовірне декларування за попередньою змовою штраф до 720 тисяч або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років. За декларування, яке призвело або могло призвести до зменшення або звільнення від сплати митних платежів в особливо великих розмірах, передбачений штраф 1 млн 615 тисяч — 2 млн 40 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 5 до 8 років (+ позбавлення права обіймати посади з конфіскацією майна).
Недостовірне декларування за попередньою змовою з митником пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 11 років з позбавленням права обіймати посади та з конфіскацією майна.