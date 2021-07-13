Рада прийняла в першому читанні закон Зеленського про контрабанду, який вводить мільйонні штрафи

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт президента Володимира Зеленського №5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. За проголосували 255 депутатів. Документ пропонує штрафи від 170 тисяч до 425 тисяч гривень за контрабанду у великих розмірах, штрафи від 850 тисяч до 1 млн 275 тисяч гривень або тюремний термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна за контрабанду за попередньою змовою групою осіб, або здійснену посадовою особою. Якщо контрабанду здійснила організована злочинна група, то передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Контрабанда підакцизних товарів у великому розмірі (крім електричної енергії) повинна каратися штрафами від 340 тисяч до 680 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. У разі змови групи осіб/вчинення посадовою особою або у великому розмірі, штраф складе від 1 млн 275 тисяч до 2 млн 400 тисяч гривень. Або ж за це будуть позбавляти волі на термін від 6 до 11 років з позбавленням права обіймати посади з конфіскацією майна. За контрабанду підакцизних товарів організованою групою загрожує вʼязниця на термін від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією.