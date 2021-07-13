Рада приняла в первом чтении закон Зеленского о контрабанде, который вводит миллионные штрафы

Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров. За проголосовали 255 депутатов. Документ предлагает штрафы от 170 тысяч до 425 тысяч гривен за контрабанду в крупном размере, штрафы от 850 тысяч до 1 млн 275 тысяч гривен или тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества за контрабанду по предварительному сговору группой лиц, или совершенную должностным лицом. Если контрабанду совершила организованная группа, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Контрабанда подакцизных товаров в крупном размере (кроме электрической энергии) должна наказываться штрафами от 340 тысяч до 680 тысяч гривен или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. В случае сговора группы лиц/совершения должностным лицом или в крупном размере, штраф составит от 1 млн 275 тысяч до 2 млн 400 тысяч гривен. Или же за это будут лишать свободы на срок от 6 до 11 лет с лишением права занимать должности с конфискацией имущества. За контрабанду подакцизных товаров организованной группой грозит тюрьма на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией.