Глава «Нафтогазу» Вітренко запевнив, що газопровід «Північний потік — 2» можна буде зупинити навіть після запуску

Російський газопровід «Північний потік — 2» можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі телеканалу «Дом».

«Навіть якщо він [газопровід] буде запущений, санкції США — а це найбільш дієва зброя — зазвичай застосовуються не до проєктів на стадії будівництва, а до компаній, бізнесів, що працюють. Тому ми віримо, що Америка, усвідомлюючи небезпеку, яка є від цього проєкту для Європи, для всього вільного світу, все ж застосує дієві санкції, які дозволять зупинити цей проєкт», — пояснив він.

На думку Вітренка, дієвими санкції є тільки проти європейських компаній, бо російські компанії «спеціально працюють тільки в Росії». Зокрема, він зазначив, що обмеження потрібно запровадити проти Nord Stream 2 AG.

«Це швейцарська компанія, яка вже подала заявку на те, що вона буде оператором цього газопроводу. Санкції проти цієї компанії є дієвими, тому що інші європейські компанії просто не захочуть із нею працювати. Банки не захочуть працювати з цією компанією, покупці газу або компанії, які будуть бронювати потужності на цьому газопроводі», — додав голова правління «Нафтогазу».