Французький регулятор оштрафував Google на 500 мільйонів євро

Антимонопольний регулятор Франції, який вирішує питання конкуренції, оштрафував компанію Google на 500 мільйонів євро за недотримання свого зобовʼязання сумлінно вести переговори про дотримання суміжних авторських прав в онлайн-пресі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Крім того, Google сплачуватиме 900 тисяч євро на добу, якщо компанія протягом двох місяців не почне виконувати вимоги місцевого законодавства і не вигадає, яким чином компенсувати інформаційним агентствам та іншим видавцям використання їх новин у Google News Showcase.