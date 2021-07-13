Французский регулятор оштрафовал Google на 500 миллионов евро

Антимонопольный регулятор Франции, который решает вопрос конкуренции, оштрафовал компанию Google на 500 миллионов евро за несоблюдение своего обязательства добросовестно вести переговоры о соблюдении смежных авторских прав в онлайн-прессе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, Google будет платить 900 тысяч евро в сутки, если компания в течение двух месяцев не начнет выполнять требования местного законодательства и не придумает, каким образом компенсировать информационным агентствам и другим издателям использования новостей в Google News Showcase.
Компании APIG, SEPM и AFP обвиняют поискового гиганта в том, что он не начал с ними переговоров, чтобы найти общий язык в отношении вознаграждения за содержание новостей в сети, согласно недавней директиве ЕС.
«Штраф в размере 500 миллионов евро учитывает исключительную серьезность нарушений, которые наблюдались, и то, что поведение Google привело к дальнейшей задержке надлежащего выполнения закона», — отметила глава регулятора Изабель де Силва.
«Мы учтем отзывы Французского конкурентного ведомства и адаптируем наши предложения», — ответили в компании.
- Противостояние между Google и владельцами газет, а также ведущими службами новостей продолжалось долгое время. Европейские издатели уже более десяти лет призывают регуляторные органы бороться с Google, который получил миллиарды евро доходов от рекламы.
- В июле 2019 года парламент Франции ввел налог для крупных технологических компаний, среди которых — Google и Facebook. Налогом в 3% будут облагаться IТ-компании с доходом более €750 миллионов, из которых как минимум €25 миллионов зарабатываются во Франции. Ожидается, что он будет приносить в казну около €400 миллионов ежегодно.