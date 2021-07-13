Французский регулятор оштрафовал Google на 500 миллионов евро

Антимонопольный регулятор Франции, который решает вопрос конкуренции, оштрафовал компанию Google на 500 миллионов евро за несоблюдение своего обязательства добросовестно вести переговоры о соблюдении смежных авторских прав в онлайн-прессе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, Google будет платить 900 тысяч евро в сутки, если компания в течение двух месяцев не начнет выполнять требования местного законодательства и не придумает, каким образом компенсировать информационным агентствам и другим издателям использования новостей в Google News Showcase.