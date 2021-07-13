У Києві вже зробили пів мільйона щеплень від коронавірусу. На вихідних у центрах вакцинації почнуть використовувати Pfizer

За весь час вакцинації у Києві вже зробили понад 500 тисяч щеплень від коронавірусу. Темпи вакцинації у столиці найвищі в країні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«За добу 12 липня в Києві зробили 19 324 щеплення. Всього ж від початку вакцинальної кампанії ця цифра склала 504 054. Однією дозою щеплено 339 758 людей, а дві дози отримали 164 296 людей», — зазначили там.

За даними МОЗ, охоплення вакцинацією у столиці становить 16 тисяч введених доз на 100 тисяч населення. Це найвищий показник у країні. У середньому у Києві вводять 479 доз вакцин щодня. На другому місці за охопленням перебуває Полтавська область, а на третьому — Київська.