У Києві вже зробили пів мільйона щеплень від коронавірусу. На вихідних у центрах вакцинації почнуть використовувати Pfizer

За весь час вакцинації у Києві вже зробили понад 500 тисяч щеплень від коронавірусу. Темпи вакцинації у столиці найвищі в країні.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«За добу 12 липня в Києві зробили 19 324 щеплення. Всього ж від початку вакцинальної кампанії ця цифра склала 504 054. Однією дозою щеплено 339 758 людей, а дві дози отримали 164 296 людей», — зазначили там.
За даними МОЗ, охоплення вакцинацією у столиці становить 16 тисяч введених доз на 100 тисяч населення. Це найвищий показник у країні. У середньому у Києві вводять 479 доз вакцин щодня. На другому місці за охопленням перебуває Полтавська область, а на третьому — Київська.
До того ж, з 16 липня у київському Центрі вакцинації від коронавірусу на базі МВЦ розпочнуть вакцинацію всіх охочих препаратом від Pfizer. Але цю вакцину зможуть отримати лише люди, старші за 60 років. На щеплення Pfizer уже можна записатися через сервіс HELSI.me.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим. На цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема Pfizer.
- Зазначимо, що МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.