В Киеве уже сделали полмиллиона прививок от коронавируса. На выходных в центрах вакцинации начнут использовать Pfizer

За все время вакцинации в Киеве уже сделали более 500 тысяч прививок от коронавируса. Темпы вакцинации в столице самые высокие в стране.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«За сутки 12 июля в Киеве сделали 19 324 прививки. Всего же с начала прививочной кампании эта цифра составила 504 054. Одной дозой привито 339 758 человек, а две дозы получили 164 296 человек», — отметили там.

По данным Минздрава, охват вакцинацией в столице составляет 16 тысяч введенных доз на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в стране. В среднем в Киеве вводят 479 доз вакцин ежедневно. На втором месте по охвату находится Полтавская область, а на третьем — Киевская.