В Киеве уже сделали полмиллиона прививок от коронавируса. На выходных в центрах вакцинации начнут использовать Pfizer

За все время вакцинации в Киеве уже сделали более 500 тысяч прививок от коронавируса. Темпы вакцинации в столице самые высокие в стране.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«За сутки 12 июля в Киеве сделали 19 324 прививки. Всего же с начала прививочной кампании эта цифра составила 504 054. Одной дозой привито 339 758 человек, а две дозы получили 164 296 человек», — отметили там.
По данным Минздрава, охват вакцинацией в столице составляет 16 тысяч введенных доз на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель в стране. В среднем в Киеве вводят 479 доз вакцин ежедневно. На втором месте по охвату находится Полтавская область, а на третьем — Киевская.
К тому же, с 16 июля в киевском Центре вакцинации от коронавируса на базе МВЦ начнут вакцинацию всех желающих препаратом от Pfizer. Но эту вакцину смогут получить только люди старше 60 лет. На прививку Pfizer уже можно записаться через сервис HELSI.me.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.
- Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.