Нардеп Тищенко пояснив конфлікт з міністром Ткаченком «різною ідеологією» та невиконаними обіцянками щодо «Танців із зірками»

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко каже, що конфлікт із колишнім генеральним директором «1+1 media» і чинним міністром культури Олександром Ткаченком стався «через різну ідеологію, філософію та підхід до життя».

Про це Тищенко розповів у великому інтервʼю «Бабелю».

«Напевно, все почалося з телебачення», — зазначає депутат і пояснює, що у 2018 році, коли він був ведучим програми «Ревізор» на «Новому каналі», його покликали на «1+1» брати участь у головному проєкті каналу «Танці з зірками».

Він погодився, але попередив, що танцювати не вміє, тож канал гарантував йому певну кількість ефірів, але обіцянки не дотримав. Відтак Тищенко швидко вибув з програми.

На запитання, яким чином йому могли гарантувати ефіри, якщо за учасників голосує незалежне журі та глядачі, відповів коротко: «У каналу є зобовʼязання, що зірка не піде раніше такого-то ефіру. Це все усні домовленості».