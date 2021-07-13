Нардеп Тищенко пояснил конфликт с министром Ткаченко «разной идеологией» и невыполненными обещаниями по «Танцам со звездами»

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко говорит, что конфликт с бывшим генеральным директором «1+1 media» и нынешним министром культуры Александром Ткаченко произошел «из-за разной идеологии, философии и подхода к жизни».
Об этом Тищенко рассказал в большом интервью «Бабелю».
«Наверное, все началось с телевидения», — отмечает депутат и объясняет, что в 2018 году, когда он был ведущим программы «Ревизор» на «Новом канале», его позвали на «1+1» участвовать в главном проекте канала «Танцы со звездами».
Он согласился, но предупредил, что танцевать не умеет, поэтому канал гарантировал ему определенное количество эфиров, но обещания не сдержал. В итоге Тищенко быстро вылетел из программы.
На вопрос, каким образом ему могли гарантировать эфиры, если за участников голосует независимое жюри и зрители, ответил коротко: «У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности».
Тищенко также обвинил телеканал в том, что они «дискредитировали его и президента».
«Плюсы» думали, что они будут рулить президентом, но нашим президентом никто рулить не будет», — отметил нардеп.
- В 1990-х Александр Ткаченко был заместителем генерального продюсера канала «1+1», где создал «Телевизионную службу новостей», известную сейчас как ТСН. С августа 2008 года он возглавил группу «1+1 media». В парламент девятого созыва Александр Ткаченко попал в 2019 году по списку партии «Слуга народа». После избрания народным депутатом сложил полномочия руководителя холдинга «1+1».
- 4 июня 2020 года Ткаченко назначили на должность министра культуры и информационной политики Украины.