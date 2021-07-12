Премʼєр Британії Джонсон анонсував скасування всіх обмежень 19 липня

Англія 19 липня перейде до заключного етапу послаблення коронавірусних обмежень — скасують обовʼязковий масковий режим та дотримання дистанції. Уряд також більше не закликатиме людей працювати з дому, надавши роботодавцям можливість повертати співробітників в офіси.
Про це заявив премʼєр-міністр країни Борис Джонсон, якого цитує BBC.
Проте він застеріг, що необхідно діяти «обережно», тому що пандемія ще не закінчилася: закликав і надалі носити маски у громадському транспорті та під час масових зібрань. Також він звернувся до власників розважальних закладів із проханням перевіряти у гостей сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.
Пік хвилі коронавірусу очікується не раніше середини серпня і, на думку урядових вчених, може привести до госпіталізації від 1 до 2 тисяч людей на добу. Також прогнозують 100—200 смертей на день. Число нових хворих на добу може досягти 100 тисяч, але уряд переконаний, що лікарні та лікарі впораються.
- У Великій Британії Метт Хенкок пішов з посади міністра охорони здоровʼя після того, як порушив правила соціального дистанціювання — поцілував колегу.
- У середині червня влада Великої Британії оголосила, що переносить скасування всіх протиепідемічних обмежень, яке було заплановане на 21 червня.