Джонсон підтвердив скасування основних коронавірусних обмежень у Великій Британії. Але дату знову перенесли

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що цього місяця будуть зняті обмеження, які вимагають носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

Про це пише Associated Press.

Обмеження будуть зняті 19 липня, хоча спочатку планувалося, що їх скасують 12 липня. При цьому носіння масок залишиться обовʼязковим в транспорті і у деяких закритих приміщеннях.

Скасування обмежень дозволить відкритися нічним клубам і барам. Клієнтам більше не потрібно буде сканувати QR-код з додатку Нацслужби здоровʼя, щоб надати свої контактні дані при вході в ресторан або бар.