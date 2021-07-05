Джонсон подтвердил отмену основных коронавирусных ограничений в Великобритании. Но дату опять перенесли

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в этом месяце будут сняты ограничения, требующие ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Об этом пишет Associated Press.

Ограничения будут отменены 19 июля, хотя изначально планировалось, что их отменят 12 июля. При этом ношение масок останется обязательным в транспорте и некоторых закрытых помещениях.

Отмена ограничений позволит открыться ночным клубам и барам. Клиентам больше не нужно будет сканировать QR-код из приложения Нацслужбы здоровья, чтобы предоставить свои контактные данные при входе в ресторан или бар.