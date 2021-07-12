У Харкові ОПзЖ встановила «камінь дружби» з Росією. Його знесли через кілька годин

У Харкові з ініціативи депутата міськради від «Опозиційної платформи — За життя» Андрія Лесика відновили «камінь дружби» між народами України і Росії. Він не простояв і доби.

«Між нашими народами існує державний кордон, але кордонів між людьми не існує», — написав депутат у Facebook, опублікувавши декілька фотографій.

Через кілька годин камінь знищили активісти. Організація «Фрайкор» повідомила, що «невідомі патріоти» показали Лесику недоцільність використання грошей партії.