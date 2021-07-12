В Харькове ОПзЖ установила «камень дружбы» с Россией. Его снесли через несколько часов

В Харькове по инициативе депутата горсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрея Лесика восстановили «камень дружбы» между народами Украины и России. Он не простоял и суток.

«Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует», — написал депутат в Facebook, опубликовав несколько фотографий.

Через пару часов камень уничтожили активисты. Организация «Фрайкор» сообщила, что «неизвестные патриоты» показали Лесику нецелесообразность использования денег партии.