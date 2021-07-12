«Арсенал» заявив про цькування темношкірого вінгера Саки, який не реалізував пенальті за збірну Англії. Поліція почала розслідування

«Арсенал» підтримав 19-річного вінгера клубу Букайо Саку, який у складі збірної Англії, зіграв у фіналі Євро-2020. Гравцеві не вдалось реалізувати вирішальний пенальті, через що він отримав шквал критики, зокрема расистського харктеру.

Про це йдеться у заяві клубу.

«Букайо грає за нас із семи років, і весь клуб дуже пишається тим, що він представляв Англію упродовж всього турніру... Однак учора почуття гордості змінилося на печаль через расистські коментарі, які посипалися на вінгера у соціальних мережах після фінального свистка», — наголосили в «Арсеналі» та додали, що так не може тривати й надалі.

«Соціальні мережі та влада повинні припинити це жахливе насилля, якому щодня піддаються наші гравці», — йдеться у заяві клубу.

У свою чергу «Манчестер Юнайтед» підтримав форварда Маркуса Решфорда, який також не влучив у ворота суперників.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав уболівальників припинити цькування темношкірих гравців збірної Англії після поразки та утриматися від расистських висловлювань.

«Збірна Англії заслуговує, щоб її гравців хвалили як героїв, а не ображали на расовому підґрунті у соцмережах. Тим, хто відповідальний за ці жахливі висловлювання, має бути соромно», — написав Джонсон у Twitter.

Водночас поліція Лондона заявила, що розслідуватиме випадки агресивного цькування гравців збірної.

«Образи абсолютно неприпустимі і вони будуть розслідувані», — наголосила столична поліція.

Нагадаємо, збірна Італії перемогла у Чемпіонаті Європи з футболу. Основний та додатковий час спинився на рахункові 1:1, але навіть овертайм не змінив рахунок, тож долю фіналу вирішила серія пенальті. Саме Букайо Сака був останнім із пʼятірки англійців, чий удар був вирішальним, але не переможним для збірної.