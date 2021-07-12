«Арсенал» заявил о травле темнокожего вингера Саки, который не реализовал пенальти за сборную Англии. Полиция начала расследование

«Арсенал» поддержал 19-летнего вингера клуба Букайо Саку, который в составе сборной Англии, сыграл в финале Евро-2020. Игроку не удалось реализовать решающий пенальти, из-за чего он получил массу критики, в частности расистского харктера.

Об этом говорится в заявлении клуба.

«Букайо играет за нас с семи лет, и весь клуб очень гордится тем, что он представлял Англию на протяжении всего турнира... Однако вчера чувство гордости сменилось печалью из-за расистских комментариев, которые посыпались на вингера в социальных сетях после финального свистка», — отметили в «Арсенале» и добавили, что так не может продолжаться.

«Социальные сети и власти должны прекратить это ужасное насилие, которому ежедневно подвергаются наши игроки», — говорится в заявлении клуба.

В свою очередь «Манчестер Юнайтед» поддержал форварда Маркуса Решфорда, который также не попал в ворота соперников.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал болельщиков прекратить травлю темнокожих игроков сборной Англии после поражения и воздержаться от расистских высказываний.

«Сборная Англии заслуживает, чтобы ее игроков хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в соцсетях. Тем, кто ответственен за эти ужасные высказывания, должно быть стыдно», — написал Джонсон в Twitter.

В то же время полиция Лондона заявила, что будет расследовать случаи агрессивной травли игроков сборной.

«Оскорбления совершенно недопустимы и они будут расследованы», — отметила столичная полиция.

Напомним, сборная Италии победила в Чемпионате Европы по футболу. Основное и дополнительное время остановилось на показателях 1:1, но даже овертайм не изменил счет, поэтому судьбу финала решала серия пенальти. Именно Букайо Сака был последним из пятерки англичан, чей удар был решающим, но не победным для сборной.