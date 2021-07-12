Україну накриють дощі з грозами. Синоптики оголосили штормове попередження

В Україні в понеділок, 12 липня, у низці регіонів можуть пройти дощі з грозами.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Вдень 12 липня в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий)», — попередили синоптики.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощитиме у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях, а також на Закарпатті та в Криму.