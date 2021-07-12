Украину накроют дожди с грозами. Синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине в понедельник, 12 июля, в ряде регионов могут пройти дожди с грозами.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Днем 12 июля в Украине, кроме северо-западной части, грозы (І уровень опасности, желтый)», — предупредили синоптики.

По прогнозу Укргидрометцентра, дожди будут идти в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях, а также на Закарпатье и в Крыму.