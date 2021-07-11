Під мостом Патона в Києві під час випробувань прорвало тепломережу

Під мостом Патона в Києві знову прорвало тепломережу.
Про це повідомляє Київміськдержадміністрація.
Трубу прорвало о 18:30 під час гідравлічних випробувань під мостом Патона. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» локалізувала місце пошкодження. Наразі триває підготовка до ремонту, який виконають верхолази.
У КМДА пояснили, що гідравлічні випробування дозволять виявити слабкі місця трубопроводу, відремонтувати пошкоджені ділянки та підготувати тепломережу до навантажень в осінньо-зимовий період.
- Попередній прорив тепломагістралі під мостом Патона стався 2 липня.
- Тепломережу під мостом Патона збудували 59 років тому — у 1962 році. Вона забезпечує постачання тепла до майже 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.