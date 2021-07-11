Под мостом Патона в Киеве во время испытаний прорвало теплосеть

Под мостом Патона в Киеве снова прорвало теплосеть.
Об этом сообщает Киевгорадминистрация.
Трубы прорвало в 18:30 во время гидравлических испытаний. Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» локализовала место повреждения. Сейчас идет подготовка к ремонту, который выполнят верхолазы.
В КГГА объяснили, что гидравлические испытания позволят выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период.
- Предыдущий прорыв тепломагистрали под мостом Патона произошел 2 июля.
- Теплосеть под мостом Патона построили 59 лет назад — в 1962 году. Она обеспечивает снабжение теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.