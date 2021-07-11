Кулеба розповів деталі неформальної зустрічі Зеленського та Тихановської у Литві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі неформальної зустрічі у Литві президента Володимира Зеленського та лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Про це він повідомив у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, Тихановська була присутня у Вільнюсі як запрошений гість на одному з протокольних заходів Конференції з питань реформ в Україні.

«Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці», — пояснив Кулеба.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична та європейська держава.