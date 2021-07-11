Кулеба розповів деталі неформальної зустрічі Зеленського та Тихановської у Литві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі неформальної зустрічі у Литві президента Володимира Зеленського та лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.
Про це він повідомив у коментарі «РБК-Україна».
За його словами, Тихановська була присутня у Вільнюсі як запрошений гість на одному з протокольних заходів Конференції з питань реформ в Україні.
«Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці», — пояснив Кулеба.
Він також зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична та європейська держава.
- Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка виїхала з країни, заявила, що мала неофіційну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Литви 6—7 липня, де вона зараз проживає. Тихановська зазначила, що Україна приймає у себе десятки тисяч білорусів, які тікають з країни, і допомагає їм з працевлаштуванням.