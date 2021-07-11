Кулеба рассказал детали неформальной встречи Зеленского и Тихановской в Литве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали неформальной встречи в Литве президента Владимира Зеленского и лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской.
Об этом он сообщил в комментарии «РБК-Украина».
По его словам, Тихановская присутствовала в Вильнюсе в качестве приглашенного гостя на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.
«Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает беларусский народ. Наше государство действительно искреннее и последовательное в этой поддержке», — пояснил Кулеба.
Он также отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое и европейское государство.
- Одна из лидеров беларусской оппозиции Светлана Тихановская, которая уехала из страны, заявила, что имела неофициальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву 6—7 июля, где она сейчас проживает. Тихановская отметила, что Украина принимает у себя десятки тысяч беларусов, которые бегут из страны, и помогает им с трудоустройством.