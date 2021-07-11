Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 300 нових хворих

В Україні за минулу добу 10 липня коронавірусом заразилися 290 людей. Серед них 23 дитини та семеро медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Водночас 374 хворих потрапили до лікарень, а п’ятеро людей померли від ускладнень хвороби. Також 374 людини одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 42 тисячі людей. 21 тисяча отримала першу дозу і ще стільки ж – другу дозу. Загалом в Україні вже майже 2,3 мільйона людей вакцинувалися від коронавірусу, серед них 1,1 мільйона завершили цей процес, отримавши дві дози.