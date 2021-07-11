Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 300 новых больных

В Украине за минувшие сутки 10 июля коронавирусом заразились 290 человек. Среди них 23 ребенка и семь медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В то же время 374 больных попали в больницы, а пять человек умерли от осложнений болезни. Также 374 человека выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки зафиксировали в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 42 тысячи человек. 21 тысяча получила первую дозу и еще столько же — вторую дозу. Всего в Украине уже почти 2,3 миллиона человек вакцинировались от коронавируса, среди них 1,1 миллиона завершили этот процесс, получив две дозы.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.
- Отметим, что Минздрав открыл в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.