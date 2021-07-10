В Украине 507 новых COVID-больных, более 800 человек выздоровели

В Украине за прошлые сутки, 9 июля, зарегистрировали 507 новых случая заболевания COVID-19. Среди больных 41 ребенок и 33 медика. Больше всего новых больных в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

По данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки госпитализировали 364 человека, умерли — 20. Выздоровели 809 украинцев.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 240 753 заражения (выздоровели 2 176 919 человек) и 52 592 летальных исхода.

Вакцинировали за минувшие сутки 114 660 человек. Для Украины это новый рекорд. Одну дозу получили 53 820 человек, а полностью иммунизированы — 60 840 человек.