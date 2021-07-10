В Україні 507 нових COVID-хворих, понад 800 осіб одужали

В Україні за минулу добу, 9 липня, зареєстрували 507 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед хворих 41 дитина і 33 медика. Найбільше нових хворих в Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 364 людини, померли — 20. Одужали 809 українців.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 240 753 зараження (одужали 2 176 919 осіб) і 52 592 летальні випадки.

Вакцинували за минулу добу 114 660 осіб. Для України це новий рекорд. Одну дозу отримали 53 820 осіб, а повністю імунізовані — 60 840 осіб.