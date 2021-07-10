«Укрзалізниця» відновила рух ділянкою під Києвом, але ще можливі затримки поїздів

«Укрзалізниця» відновила інфраструктуру на ділянці Васильків — Боярка у Київській області, де 10 липня зійшов з рейок господарчий потяг. Про це повідомила пресслужба компанії.

Близько 19:30 залізничники встановили опору та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів, хоча наразі ще можливі затримки деяких пасажирських поїздів.