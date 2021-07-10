«Укрзалізниця» відновила рух ділянкою під Києвом, але ще можливі затримки поїздів

«Укрзалізниця» відновила інфраструктуру на ділянці Васильків — Боярка у Київській області, де 10 липня зійшов з рейок господарчий потяг. Про це повідомила пресслужба компанії.
Близько 19:30 залізничники встановили опору та повернули під напругу контактну мережу. Ділянку повністю відкрито для руху поїздів, хоча наразі ще можливі затримки деяких пасажирських поїздів.
- 29 березня за 50 км від кінцевої станції Запоріжжя з рейок зійшов потяг «Інтерсіті+» № 732. На бік перекинулися шість із 10 вагонів. У поїзді було 88 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Після службового розслідування низку керівників Придніпровської залізниці звільнили.