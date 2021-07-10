«Укрзалізниця» возобновила движение участком под Киевом, но еще возможны задержки поездов

«Укрзалізниця» возобновила инфраструктуру на участке Васильков — Боярка в Киевской области, где 10 июля сошел с рельсов хозяйственный поезд. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Около 19:30 железнодорожники установили опору и вернули под напряжение контактной сети. Участок полностью открыто для движения поездов, хотя пока еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов.
- 29 марта в 50 км от конечной станции Запорожье с рельсов сошел поезд «Интерсити+» № 732. На бок перевернулись шесть из 10 вагонов. В поезде находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал. После служебного расследования ряд руководителей Приднепровской железной дороги отстранили.