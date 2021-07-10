Міністри фінансів G20 підтримали всесвітній податок на прибуток корпорацій

Міністри фінансів країн «Великої двадцятки» (G20) 10 липня підтримали історичну угоду про мінімальний податок для транснаціональних компанії.

Про це йдеться у комюніке за підсумками зустрічі, яке цитує Reuters. Перемовини з цього приводу тривали два дні у Венеції.

Декларація передбачає встановлення мінімального податку на прибуток для транснаціональних корпорацій на рівні не нижче 15%. Цей документ стримає компанії, перш за все технологічні, від мінімізації сплати податків у країнах, де вони працюють, за допомогою реєстрації штаб-квартир в низькоподаткових юрисдикціях. Угода має на увазі, що компанії будуть платити податки там, де продають свої послуги.