Міністри фінансів G20 підтримали всесвітній податок на прибуток корпорацій

Міністри фінансів країн «Великої двадцятки» (G20) 10 липня підтримали історичну угоду про мінімальний податок для транснаціональних компанії.
Про це йдеться у комюніке за підсумками зустрічі, яке цитує Reuters. Перемовини з цього приводу тривали два дні у Венеції.
Декларація передбачає встановлення мінімального податку на прибуток для транснаціональних корпорацій на рівні не нижче 15%. Цей документ стримає компанії, перш за все технологічні, від мінімізації сплати податків у країнах, де вони працюють, за допомогою реєстрації штаб-квартир в низькоподаткових юрисдикціях. Угода має на увазі, що компанії будуть платити податки там, де продають свої послуги.
Наступний крок для реалізації декларації — її мають затвердити лідери «Великої двадцятки» на саміті у Римі, який пройде у жовтні.
Близько 132 країн вже підписалися під цією податковою реформою ще у червні. Однак зараз її підтримали 19 найбільших економік і Європейський Союз — це допоможе реалізувати декларацію.
«Ми досягли історичної угоди про більш стабільну та справедливу міжнародну податкову архітектуру», — заявили міністри у підсумковій заяві.
Financial Times пише, що проти цієї угоди виступають низькоподаткові юрисдикції, такі як Ірландія, Угорщина та Естонія, Швейцарія і Багами.