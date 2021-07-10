Министры финансов G20 поддержали всемирный налог на прибыль корпораций

Министры финансов стран «Большой двадцатки» (G20) 10 июля поддержали историческое соглашение о минимальный налог для транснациональных компании.

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи, которое цитирует Reuters. Переговоры по этому поводу продолжались два дня в Венеции.

Декларация предусматривает установление минимального налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не ниже 15%. Этот документ сдержит компании, прежде всего технологические, от минимизации уплаты налогов в странах, где они работают, с помощью регистрации штаб-квартир в низконалоговых юрисдикциях. Соглашение подразумевает, что компании будут платить налоги там, где продают свои услуги.