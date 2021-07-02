Прорыв десятилетия: 130 стран договорились о введении глобального цифрового налога

Группа из 130 стран договорилась о глобальном минимальном налоге (GMT) для крупных международных корпораций, что является частью более широкого соглашения о пересмотре международных налоговых правил. Минимальный налог для них составит не менее 15%.

Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Так, страны, представляющие более 90% мирового ВВП, присоединились к заявлению, которое устанавливает новые границы международной налоговой реформы. Детали соглашения доработают и обнародуют до октября текущего года.

«Рамочная концепция модернизирует центральные элементы международной налоговой системы, которой уже 100 лет и которая не соответствует требованиям глобализированной и цифровизованной экономики ХХІ века», — заявили в ОЭСР.